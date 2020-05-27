Все на парламентский базар! Корбан придумал, как спасти лоскутную «хуторскую Украину»

27.05.2020, Киев, Игорь Петров

Особенность Украины – в том, что эта страна состоит из очень разных территорий и которую ничто не объединяет, кроме «компактности» и возможности поговорить друг с другом в парламенте.

Об этом в беседе с политологом Юрием Романенко заявил Геннадий Корбан, бывший бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, ныне – советник градоначальника Днепропетровска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден глубоко и давно в том, что Украина по своей сути является именно парламентской страной, не президентской. Это характер страны, характер народа. Мы очень много дискутировали на эту тему с разными политологами. Если посмотреть на страну от запада до востока, от юга до севера – ничего не объединяет людей. Их не объединяет религия, потому что на западе больше католиков, протестанты есть, на востоке больше православные.

Их не объединяют, по сути дела, – территория, потому что территория, в общем-то, достаточно исторически собрана было из разных эпох. Их не объединяет язык – все люди говорят на разных языках по всей Украине. При этом, безусловно, друг друга все понимают хорошо. Есть диалекты на западной Украине очень сложно различимые для человека с восточной Украины.

В то же время в восточной Украине говорят на русском языке, и на юге Украины на русском языке преимущественно. Это говорит о том, что вот нет вот этого: сколько ни пытались найти эту национальную идею, которая может объединить людей, проживающих от запада до востока, от юга до севера, ищут-ищут уже на протяжении тридцати лет.

Но при этом над всем этим довлеет унитарное государство. То есть, кто-то когда-то выбрал модель. Наверное, такая французская модель, когда есть столица, есть какие-то регионы, и вся жизнь происходит в столице, там крутятся все деньги, там крутится вся политика, там крутятся все интересы.

А я убежден абсолютно в другом. По сути дела Украина – страна, которая состоит из хуторов. Наши области – это такие своеобразные хутора, где свои какие-то традиции, своя манера общения, свой какой-то менталитет. Немножко различающиеся.

Ели мы посмотрим на людей из западной Украины и людей из восточной Украины, это люди ментально разные по своей сути и по своей жизни.

Но я все время думаю: почему настолько разная страна не развалилась на части? На самом деле есть что-то, что объединяет этих людей. Украина всегда была очень компактным государством, очень уютным, в отличие от нашего восточного соседа Российской Федерации, где огромная территория, где есть 2-3 города (На Украине, без Донецка, 4 города свыше миллиона жителей. В России – 15 – прим. ред), где люди действительно живут, где происходит вся и политика, и финансы, а все остальное – это огромные территории, где закон тайга, прокурор медведь, как говорится.

В Украине такого никогда не было. То есть, очень компактная страна, состоящая из большого количества областных центров, все недалеко друг от друга.

Мне кажется вот эта компактность, она как бы вот, знаете, как центробежная сила (видимо, центростремительная – прим. ред), она держит эту страну. Я убежден искренне в том, что Украина – это парламентская страна, потому что много гетманов – много хуторов.

Единственное место, где эти люди должны договариваться – парламент, там где есть представители всех этих областей, всех этих хуторов, которые выстраивают так называемые горизонтальные связи и договариваются», – разглагольствует Корбан.