Вступившие в ВСУ власовцы вынуждены скрывать свои личности от укро-нацистских «побратимов»

Константин Серпилин.  
23.02.2024 20:41
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина


Предатели, бежавшие из России на территорию Украины, вынуждены скрывать своё происхождение даже после участия в войне на стороне ВСУ и получения тяжёлых ранений.

На это обстоятельство в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» посетовал сооснователь форума, беглый либерал и нацпредатель Иван Тютрин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предатели, бежавшие из России на территорию Украины, вынуждены скрывать своё происхождение даже после участия...

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«Я общался и в Киеве с людьми, и на линии фронта. Те люди, с которыми я коммуницировал – там есть поддержка добровольцев, которые воюют на Украине.

Но в то же самое время я приведу пример. Я ездил в госпиталь к бойцу из Томской области, города Стрежевой. Ему ампутировали одну ногу. И он лежит в одной палате с бойцом ВСУ, тоже с ампутированными ногами.

И он не говорит своему соседу по палате, что он россиянин. И меня тоже предупредили, чтобы никто не знал, кто приехал. И он мне не говорил, что он родом из России, при том, что он с большим трудом добрался, вступил в «Легион свободы России», там товарищ его погиб, а сам он с трудом выжил.

Значительная часть украинского общества вообще никак не воспринимает русских, и я их понимаю», – плакался подонок.

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