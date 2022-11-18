ВСУ расстреляли мировой запас 155-милиметровых снарядов – украинский политолог

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Новости Украины

Ни одна из стран не была готова к полномасштабной войне, которая идёт на Украине.

Об этом в интервью украинской журналистке и антироссийской пропагандистке Инге Мезере заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для американцев, для таких военных, как Марк Милли [председатель объединенного комитета начальников штабов США], понятно, что через какое-то время войну надо ставить на паузу хотя бы чисто по причинам материально-технического характера. У нас российская пропаганда любит рассказывать про агрессивный блок НАТО, но еле собрали миллион снарядов 155 мм. Если посмотрим, откуда завозится всё это, уже летают самолёты из таких экзотических стран, как Пакистан, Южная Корея. По большому счёту, никто не готовился к такой масштабной войне. После иракской войны все считали, что будут, как российский эвфемизм войны, специальные военные операции, операции полицейского характера. Соответственно, запасы тяжёлых вооружений, боеприпасов никто не создавал», – заявил Золотарёв.

При этом он добавил, что если перекрыть поставки Украине, то Киев автоматически будет вынужден идти на переговоры.

«Да, какие-то отдельные образцы, типа «Стугны» делаем. Да, у нас есть хорошие мощности по ремонту бронетанковой, автомобильной техники, но очень многое, начиная от зимней формы и заканчивая снарядами, приходится получать от наших партнёров. И если по каким-то причинам эту помощь начнут ограничивать, мы окажемся в очень непростой ситуации, когда будем вынуждены идти на те шаги, которые общество не будет готово принять. Соответственно, вы понимаете, чем это грозит», – объяснил политолог.