27.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Украина
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ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов


После волны подрывов на военных складах, которые прокатились по всей Украине, в армии ВСУ критически не хватает боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил бывший боевик одной из сотен «самообороны майдана», экс-военный 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, «волонтёр» Андрей Римарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень болезненный вопрос с боеприпасами. После подрыва почти всех наших складов, очень критичная ситуация по некоторым боеприпасам, некоторых совсем нету или их критически мало выделяют. Например, в 2017 году ВОГ-17 я получал раньше сколько хотел, а сейчас на месяц дают 30 выстрелов, это совсем ничего», – сказал экс-боевик.

Напомним, в Киеве на официальном уровне доказано, что при Петре Порошенко хищения в военной сфере пытались скрыть при помощи пропаганды о «российских диверсиях».

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