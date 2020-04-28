Доказано теперь уже официально: «Россия-агрессор» нужна на Украине, чтобы воровать

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве официально на уровне украинских же властей доказан еще один случай, когда при Петре Порошенко хищения в военной сфере пытались скрыть при помощи пропаганды о «российских диверсиях». Впрочем, как показывает практика, вряд ли стоит ждать посадок бывших высокопоставленных чиновников – не менее вопиющие случаи уже сошли Порошенко и его окружению с рук. Пока что можно лишь говорить о том, что противники Майдана получили еще одно свидетельство того, как прогнила верхушка украинских «патриотов», и зачем все шесть лет бывшую советскую республику накачивают ненавистью к России – чтобы иметь ширму, за которой можно воровать.

Речь идет о взрывах на военных складах в Балаклее Харьковской области во времена президентства Порошенко – тогда и военный прокурор Анатолий Матиос, и генпрокурор (кум Порошенко) Юрий Луценко уверяли, что за ЧП стоят российские диверсанты. И вот – следственная комиссия Верховной рады установила, что версию с ударом российских беспилотников по складам во времена Порошенко харьковским следователям СБУ навязали из Киева.

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Соответствующее признание в эфире ток-шоу «Свобода слова» сделал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который возглавлял парламентскую комиссию.

«Сначала версия была – именно подрыв. Это было в 2017-м году. Кода подрыв осуществили, привлекли харьковский институт Бокариуса. Потом каким-то магическим образом все начало изменяться непонятно. Кто-то из Киева, из начальства прилетели, сказали, что это был беспилотник, потому что были какие-то сигналы от «УкрАэроРуха», что якобы на радарах было зафиксировано движение какого-то объекта, который похож на беспилотник. То есть, вы понимаете, что на радаре это просто точка, но по данным «УкрАэроРуха» сделали вывод, что это беспилотник.

Потом волшебным образом все люди, которые были не согласны с этой позицией, они начали увольняться – или по собственному желанию, которые сейчас свидетельствуют о том, что на них было давление, или их просто отстраняли от следствия.

Эту экспертизу мгновенно передали на другой институт в Киеве. Тогда киевский институт подтвердил эту версию о том, что это версия с беспилотником.

Когда проводили следственный эксперимент, то следователи, которые проводили эксперимент с «УкрАэроРухом», сами признали – они сначала попробовали беспилотники, и ничего на радарах не было видно, а потом они взяли учебный пассажирский самолет, большой, и тогда он показался на радарах «УкрАэроРуха».

На наш вопрос, знаете ли вы хотя бы одну модель ударного беспилотника, которая есть на вооружении Российской Федерации, которая могла бы быть похожа по размерам, они сказали, что не знают.

Мы потом призвали представителей Главного управления разведки, и спросили, есть ли разведданные, что такие беспилотники существуют на вооружении. Таких данных тоже нет», – заявил Арахамия.

Бывший глава СБУ, ныне – депутат Рады Валентин Наливайченко, который также входит в состав комиссии, тоже признал, что версия с российским беспилотником была специально вброшена по инициативе тогдашнего руководства страны, чтобы замести следы военных преступлений и разворовывания боеприпасов.

«По моему настоянию мы сразу выяснили: следствие даже не проверяло версию незаконной торговли боеприпасами и умышленного подрыва остатков с целью «замести следы»! Не провели и проверку учета, и использования боеприпасов к взрывам. Считаю, что тогдашние руководители страны намеренно «направляли» следствие на бездоказательные версии о беспилотниках, диверсантах, халатность. Чтобы скрыть правду о наживе на войне и хищении военных арсеналов. По материалам экспертизы, которую мы изучили, взрывы на артскладах в Балаклее были вызваны наземным минированием. Позорным цинизмом со стороны тогдашних руководителей Генпрокуратуры было скрывать имеющиеся доказательства и «фабриковать» другие версии», – написал Наливайченко в своем блоге.

Обслуживающий Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий уже бросился на защиту своего патрона, уверяя, что все обвинения в фальсификации расследования взрывов выгодны исключительно Кремлю.

«Что дальше? Посадят украинских офицеров, опять бросят за решетку Луценко, а Кремлю направят ноту с официальными извинениями? Это уже не борьба с политическими оппонентами и «предшественниками» – это уж точно тянет на государственную измену», – выгораживает Голобуцкий своего кормильца Порошенко.