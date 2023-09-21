«Введите новые санкции!» – депутатов Рады взбесили прошедшие в Новороссии выборы

Вадим Москаленко .  
21.09.2023 23:11
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Украина


Верховная рада потребовала от международного сообщества осудить прошедшие 8-10 сентября выборы на освобождённых территориях и ввести против России новые санкции.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада потребовала от международного сообщества осудить прошедшие 8-10 сентября выборы на освобождённых территориях...

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Документ представил депутат Александр Мережко.

«Обращение Верховной рады Украины к международным организациям, парламентским ассамблеям, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с проведением Российской Федерацией незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Целью проекта является призыв осудить проведение государством-агрессором незаконных выборов, признать нелегитимными все органы власти Российской Федерации всех уровней. Усилить санкционное давление на Российскую Федерацию и непосредственно лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов и тому подобное», – сказал Мережко.

Депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко возмутилась, что на прошедшей в США Генассамблее ООН ни разу не прозвучала тема прошедших выборов.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект постановления за основу и в целом – и одобрить заявление с учетом технико-юридических правок.

«Мы никогда не признаем эти выборы, мы осуждаем их проведение. Нелегитимными являются все эти так называемые псевдоорганы власти и, безусловно, должны быть усилены санкции и против Российской Федерации, и против всех организаторов этих нелегитимных выборов.

Также надо усилить давление на Россию относительно незаконной паспортизации граждан Украины, это часть геноцидной политики», – возмутилась Геращенко.

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