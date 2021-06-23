«Вы что там, очумели вообще?» – Лукашенко признался, что защищал геополитические интересы Запада

23.06.2021, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет, как прежде, защищать Западную Европу, от мигрантов и контрабанды, хотя до Беломайдана официальный Минск тратил на это «сотни миллионов долларов», защищая чужие геополитические интересы.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил накануне вечером на траурном митинге в Брестской крепости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти очумелые ждут от нас помощи, требуют остановить нелегальную миграцию. Тысячи-тысячи через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а, поставив, начали уничтожать. И они ринулись на толерантный Запад. Сегодня они взвыли: «Ах, белорусы их не защищают». Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: «Помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу!». Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаг, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно. Вы опоздали, господа», – сказал Лукашенко.

После Беломайдана количество нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, значительно выросло в Литве и Польше. В Литве ежедневно задерживают от 8 до 10 человек. Там уже начали строить палаточный городок на 350 человек вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабраде. Раньше Белоруссия тщательней охраняла границу и не особенно щедро открывала визы людям из Сирии и Афганистана. За это Евросоюз ей выплачивал в порядке технической помощи порядка 10 млн долларов в год.

Политолог Игорь Тышкевич прогнозирует, что в ближайшее время в только Литву прибудет самое меньшее тысяча-полторы мигрантов. А всего через Белоруссию будет пробиваться в ЕС 400-500 человек в месяц. Через 2-3 года в Литве может быть уже 23-24 тысяч мигрантов.

Тышкевич считает, что Лукашенко подсказал хитрый ход с мигрантами президент Турции Реджеп Эрдоган, который успешно шантажировал ЕС сирийскими беженцами. «Режим не препятствования» увеличил поток мигрантов в 2-3 раза.