Высланный российский журналист – белорусским коллегам: «Это вы пробили дно»

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Корреспондент российского «Первого канала» Алексей Кручинин, которого белорусский МИД выслал из страны, ответил публично на обвинения белорусского телевидения в распространении фейков.

Свой ответ он опубликовал в Фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный белорусский канал БТ-1 показал огромное «расследование», разоблачающее якобы «фейки» в нашем сюжете о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Расследование длилось почти 18 с половиной минут, и это, конечно, лестно.

Реклама получилась отличная. Именно после эфира БТ-1 многие зашли на сайт Первого канала, посмотрели наш сюжет, и я получил множество писем с поддержкой от белорусов», – написал Кручинин.

Он опроверг все 7 «пунктов обвинения», выдвинутых против него белорусскими коллегами, сославшись на публикации в белорусских СМИ и на сайтах международных организаций.

«Аналогичный сюжет белорусского корреспондента польского телеканала «Белсат» (который, кстати, работает в Белоруссии без аккредитации), почему-то не вызвал такой бурной реакции», – написал Кручинин.

При этом он сам обнаружил фейк в разоблачительном сюжете белорусского телевидения. Там ошибочно утверждалось, что в Белоруссии делают больше тестов на коронавирус, чем в Польше (на самом деле в два раза меньше).

«К сожалению, коллеги с БТ-1, дно пробили именно вы. А мы просто честно сделали свою работу – как всегда. Ещё многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый», – написал Кручнин.