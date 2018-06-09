09.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, Украина

Выяснилось, что на Украине нет не только фашистов, но и националистов


Никаких националистов на Украине нет, а есть только «патриоты».
Все остальные являются коллаборантами.

Об этом известный российский и украинский пропагандист Виталий Портников заявил в эфире киевского телеканала «Эспрессо ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прозвучало от украинского народного депутата, в эфире украинского телеканала с пояснением, что Сенцов может быть кумиром только националистической части украинского общества. А другие люди, я так понимаю, не националистически настроенные, считают иначе. Вот я хочу господину Мураеву сказать – во-первых, в нашей стране нет никакой националистически настроенной части. У нас есть люди, которые борются за то, чтобы Украина была независимой, демократической, европейской, суверенной и есть колаборационисты, к которым, очевидно, относится и сам господин народный депутат, и те, кто его поддерживает. Люди, которые хотят, чтобы Украины не было, чтобы она была завоевана Российской Федерацией, чтобы на ее территории были кровь, смерть, слезы, пытки, изнасилования – все то, что стало жизнью и судьбой тех, к кому приходит российская армия», – заявил Портников.

Напомним, заявление депутата Верховной Рады, владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева о том, что заключенный в России Олег Сенцов является террористом для части населения и кумиром для националистов, было квалифицировано на Украине как уголовное преступление. Теперь Генпрокуратура обвиняет Мураева по двум статьям УК – 111 (госизмена) и 338 (заведомо неправдивое сообщение о преступлении).

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