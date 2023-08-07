«Я еврей с Казахстана!» – сооснователь «Яндекса» отрёкся от России

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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем в биографии, которая опубликована на его личном сайте Volozh.com.

После этого аналогичная правка была внесена в статью о Воложе в Википедии.

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При этом Россия в биографии вообще не упоминается, хотя в этой стране он проживал и вел бизнес. Сообщается, что Волож был «соучредителем Yandex NV, зарегистрированной на NASDAQ, одной из крупнейших интернет-компаний в Европе».

Волож уехал из России в Израиль в 2019 году, но в 2022 году попал под санкции ЕС.

«Чего не сделаешь для выхода из-под санкций. А введение против него санкций в 2022 было, очевидно, кумулятивным следствием антисемитизма и тюркофобии», – прокомментировал редактирование Воложем собственной биографии либеральный политолог Станислав Белковский в своем тг-канале.

Журналист RT Антон Красовский считает, что корректирование фактов собственной жизни бизнесмену не поможет.

«Вообще, дорогой Аркадий, суть в том, что Россия сотрет тебя легко. А вот ты Россию — никогда. Даже из своей собственной жизни», – написал он.

Примечательно, что недавно аналогичные манипуляции с самопрезентацией позволил себе бежавший из России бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс. Он подписался как независимый британский исследователь из Глазго под своей статьей в журнале «Вопросы экономики», издаваемом при поддержке РАНХиГС. Статья была посвящена проблеме «неплатежей в российской экономике 1990-х».

Примечательно, что Британия это новая географическая точка, всплывающая в связи с именем Чубайса. После побега из России его видели в Турции, Италии и Израиле, где он якобы оформлял себе гражданство.