Я сам противник шарлатанов, но приснилась-таки наша «перемога» в 2026 году – капеллан ВСУ

На фронте методично уничтожается Украина и молодое поколение бандеровцев.

Об этом на канале «Иваницкий о главном» заявил капеллан ВСУ от УГКЦ Василий Довганюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сам противник тех шарлатанов, что каждый говорит, когда закончится война, но на днях имел такой сон, что в 2026 году будет новая коляда – не грустный Святой вечер, а радостный, что война закончится. Каким образом – один Бог знает.

И я верю, что она должна каким-то образом закончиться с божьей помощью, потому что то, что творится на фронте, вы слышите, вы видите, и вы тоже не всё можете сказать. Там действительно угроза уничтожения Украины, уничтожения нашего молодого поколения», – сокрушался капеллан.