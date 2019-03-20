«Я вас погоню, а не волну!» – дикая выходка на заседании украинского Кабмина

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Одиозный лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко вместе с единомышленниками ворвался на заседание Кабинета министров Украины передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Радикалам» пришлось фактически с боями пробиваться через пункт пропуска, потому разъярённый Ляшко влетел в кабинет и сразу же набросился на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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Нардеп начал сыпать обвинениями в продлении контракта с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, а также предъявлял претензии к пропускному режиму. Гройсман слабо отмахивался и лишь жаловался на то, что у него от воплей болят уши, чем ещё больше злил лидера «Радикальной партии».

Ляшко фактически превратил Кабинет министров в трибуну, откуда в своем духе вещал заоблачных ценах на газ и мизерных пенсиях украинцев, при этом успевая хамить окружающим.

«Зубко, не смейся, досмеёшься, через месяц не будет Петра, я посмотрю, где ты будешь!» – пригрозил Ляшко министру ЖКХ.

Пытаясь вразумительно ответить, Гройсман попросил нардепа послушать, а не «гнать волну», от чего Ляшко снова впал в ярость.

«Я вас погоню, а не волну!» – заявил лидер «радикалов».

«Кто кого погонит, не гоните, давайте не про это», – ответил премьер-министр.

Далее Гройсман показал, как Ляшко общается с избирателями, направо и налево бросая обещания повысить их в случае избрания, и отметил, что ответственные политики так себя не ведут. По «Нафтогазу» премьер заверил «радикала», что «грабительский контракт», который не его и не Яценюка, в том виде продолжен не будет.

Расставаясь, Ляшко пообещал отменить инструкции пропускного контроля, снести все заборы и в парламенте, и в правительстве, и у президента, чтобы каждый по паспорту Украины мог приходить в любую государственную структуру. Гройсман в напутствие предложил снести заборы во всех личных домах депутатов Рады. Ляшко согласился, включив в список и министров, и делегация удалилась.

«Шоу», – вернувшись в своё кресло, прокомментировал Гройсман.