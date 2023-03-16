Ялтинский экономический форум переезжает в Москву, а потом, возможно, в Донецк

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Ялтинский международный экономический форум в этом году пройдет в Москве из-за отсутствия авиасообщения с Крымом в условиях СВО.

Об этом в интервью телеканалу «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крым достаточно долгое время надо на дорогу потратить, поэтому мы договорились, что в этом году он пройдёт в Москве. А в последующем будет или на новых территориях, или в Крыму, не важно. То есть, мы не держимся, мы говорим, что это инструмент. Но главное, что в Москву приедут те, кто поддерживал Крым – это депутаты региональных парламентов разных стран, чиновники, должностные лица разных уровней. Уже сформировался такой форум друзей Крыма», – сказал Аксёнов.

Он выразил надежду, что гости из-за границы, приезжавшие в Крым в прошлые годы, в будущем смогут посетить и бывшие регионы Украины, недавно присоединенные к РФ.

«Уверен, что для этих людей новые регионы Российской Федерации тоже будут братскими, дружескими, и мы надеемся на их поддержку. Потому что «сарафанное радио» всё равно работает… Мы решим, где будет в 2024 году проходить соответствующий форум – возможно в Ялте, возможно в Донецке, возможно в Запорожье. Жизнь покажет», – заявил глава Крыма.

Он уклонился от ответа на вопрос, какие еще регионы могут быть присоединены к России.

«Я не хочу предвосхищать события, шапкозакидательством заниматься. Против нас сегодня воюет НАТО, практически с участием своих кадровых офицеров. Думаю, что в публичном поле не все может обсуждаться. У меня есть своё мнение по поводу всех процессов, но так или иначе, во время проведения спецоперации в публичном поле дискутировать нельзя. Всё закончится, я уверен, что президент подведёт итоги, даст оценку всем должностным лицам, кто был задействован в процессе, и мы из этого и сделаем выводы», – пояснил глава Крыма.