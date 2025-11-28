Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин прав, заявляя, что Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Ведущая обратила внимание на октябрьские данные социологии, согласно которым в украинском обществе набирают популярность мнения, среди которых отказ от членства в НАТО ради прекращения войны (33%), готовность к территориальным уступкам (22%), повышение статуса русского языка (21%), отказ от вступления в ЕС (17%).

Ющенко отреагировал крайне негативно, назвав это «блудом от Путина», на который нельзя соглашаться, потому что Россия накопит силы.