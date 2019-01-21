Ющенко выпустили на ТВ, и тут его понесло

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший украинский президент Виктор Ющенко предвещает распад России и ее несостоятельность без Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, у России слишком большая территория для того, чтобы ее контролировать.

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«В 21-м столетии держать такое тело, которое называется Россия в неизменных географических границах невозможно. Физически невозможно. Для 21-го столетия, когда 1/6 мира находится в таком политическом режиме, там нет будущего. Единственный способ, чтобы Россия имела будущее, как государство – это две политические модели. Например, швейцарская или американская, которая глубоко пустила демократию, диверсифицировала центральную власть», – заявил Ющенко.

Он также заявил о том, что российскую культуру создала Украина, а сегодня без ее территории Россия не сможет реализовать любой проект: «Без Украины Россия не реализует ни один международный, региональный или континентальный проект. Может ли быть ЕврАзЭС без Украины? Может ли быть Таможенный Союз без Украины?

Киргизия – это очень важно, но она там занимает 0,2% оборота. Но, если нет Украины со всех точек зрения, как можно относиться к Ташкентскому оборонному соглашению, когда там нет Украины?

Как может обойтись глобальная российская политика без нашей памяти? Откуда брать родословную российскую? С 17-го века? Потому что, на самом деле, слово империя в первый раз появилось в 1723-м году. Российская империя. До этого была Московия, Московское царство и потом стала империя.

Так вот, без украинской памяти российская карта не бьет, без украинской экономики простор не работает. Если мы говорим об украинской культуре – ее надо или украсть и перенести на тот грунт, на то тело, которое называется российским».