За растрату десятков миллионов в Крыму вынесены условные приговоры высокопоставленным чиновникам

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Суд вынес приговор экс-вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства РК Михаилу Храмову.

Оба находились под следствием два года по подозрению в превышении должностных полномочий, мошенничестве и коррупции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кабанова и Храмова задержали в конце сентября 2021 года, буквально через несколько дней после подведения итогов выборов в Госдуму, куда Кабанов стремился попасть, баллотируясь по Евпаторийскому округу.

После подозрений в хищении 57,5 миллионов бюджетных средств, которые экс-вице-премьер возместил сразу после задержания, Кабанов был помещен в СИЗО, как и проходящий по тому же делу Храмов. Но через неделю обоих отправили под домашний арест.

На суде Кабанов заявил, что очень спешил построить водовод от Ивановского водозабора к Межгорному гидроузлу Симферополя, и, возможно, допустил промахи в смете. Но сделал это не умышленно и виновным себя не считает.

Однако Центральный райсуд Симферополя посчитал Кабанова виновным, назначив ему 4 года лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа. Храмов отделался 3 годами условного срока и штрафом в 150 тысяч. Столько же присудили подрядчику прокладки водовода Роману Журавлеву.