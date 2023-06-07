За растрату десятков миллионов в Крыму вынесены условные приговоры высокопоставленным чиновникам

Любовь Смирнова.  
07.06.2023 12:15
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Местная власть, Строительство


Суд вынес приговор экс-вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства РК Михаилу Храмову.

Оба находились под следствием два года по подозрению в превышении должностных полномочий, мошенничестве и коррупции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суд вынес приговор экс-вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства РК Михаилу Храмову....

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Кабанова и Храмова задержали в конце сентября 2021 года, буквально через несколько дней после подведения итогов выборов в Госдуму, куда Кабанов стремился попасть, баллотируясь по Евпаторийскому округу.

После подозрений в хищении 57,5 миллионов бюджетных средств, которые экс-вице-премьер возместил сразу после задержания, Кабанов был помещен в СИЗО, как и проходящий по тому же делу Храмов. Но через неделю обоих отправили под домашний арест.

На суде Кабанов заявил, что очень спешил построить водовод от Ивановского водозабора к Межгорному гидроузлу Симферополя, и, возможно, допустил промахи в смете. Но сделал это не умышленно и виновным себя не считает.

Однако Центральный райсуд Симферополя посчитал Кабанова виновным, назначив ему 4 года лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа. Храмов отделался 3 годами условного срока и штрафом в 150 тысяч. Столько же присудили подрядчику прокладки водовода Роману Журавлеву.

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