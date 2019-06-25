Зачем Трамп продлил санкции против Белоруссии?

25.06.2019, Минск, Александр Шпаковский

13 июня пресс-служба Белого Дома сообщила о том, что президент США Дональд Трамп принял решение специальным указом продлить действие американских санкций против Беларуси сроком на один год.

Примечательно, что санкции продлены с формулировкой о том, что «действия и политика некоторых членов правительства Беларуси продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США». По большому счету это все, что нужно знать о реальном уровне политических отношений между Минском и Вашингтоном в контексте популярной в определенных кругах теории заговоров о «развороте Беларуси на Запад».

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Беларусь по-прежнему в «оси зла».

Тем не менее, с американскими санкциями необходимо разобраться более подробно, так как при ближайшем рассмотрении эти меры выглядят несколько комично. В нынешнем списке пораженных в правах белорусских чиновников всего 10 человек, включая президента страны Александра Лукашенко, его сына Виктора, занимающего должность помощника по национальной безопасности, председателя ЦИК Лидию Ермошину, министра юстиции Виктора Голованова и руководителя Управления делами президента Виктора Шеймана. Все остальные фигуранты давно не состоят на действительной государственной службе (многие более 10 лет), а некоторые, как бывший руководитель Белтерадиокампании Александр Зимовский либо экс-министр внутренних дел Владимир Наумов вообще постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Как действия белорусских чиновников–пенсионеров могут угрожать национальной безопасности и внешней политике США остается загадкой, особенно с учетом того, что большинство из них видели Америку воочию один-два раза в жизни, а некоторые люди, скажем, бывший командир бригады спецназа Дмитрий Павличенко, в принципе никогда не бывали в Соединенных Штатах. Все это особенно курьезно с учетом того, что указом Трампа блокируется «собственность и право на собственность в США», счета и возможность финансовых операций, а американским кампаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с фигурантами «списка десяти». С точки зрения эффективности воздействия весьма интересно, что же вообще является предметом применения санкций, если ни счетов, ни собственности, ни сделок действующих и бывших белорусских чиновников в США выявить никогда не удавалось?

Однако, думается, что эта констатация не более чем обычная нормативная формулировка, многие годы кочующая из документа в документ. Суть санкций вовсе не в наказании белорусских чиновников, это публичная демонстрация для всего мира отношения Вашингтона к Минску, призванная показать, что в американской системе внешнеполитических координат Беларусь по-прежнему рассматривается как участник «оси зла». Здесь стоит отметить, что американские санкции против «режима Лукашенко» были введены в 2006 году еще Джорджем Бушем-младшим, когда «западные партнеры» пытались организовать т.н. «джинсовую революцию» в Минске, а после ее провала, в соответствии с устоявшейся практикой, объявили прошедшие президентские выборы «недемократичными».

Трамп недоволен политикой Лукашенко.

Примечательно, что санкции образца 2006 года были в гораздо большей степени чувствительны для Беларуси, так как затрагивали не только чиновников, но и ряд крупных государственных кампаний, имевших филиалы на территории США. Даже в простых показателях белорусского экспорта в Штаты, хотя данное направление никогда не являлось приоритетным в белорусской внешней торговле, действие санкций было весьма заметно. В начале 2000- белорусский экспорт в Штаты стремительно увеличивался и достиг к 2006 году почту полмиллиарда долларов $. Уже через 3 года после введения «санкций Буша» этот показатель составил смехотворные 41, 4 миллиона $, то есть, отмечалось падение более чем в 10 раз

После начала украинских событий в Минск зачастили эмиссары из Вашингтона, были созданы формальные и негласные каналы коммуникации между странами. В 2015 году в качестве реакции на «освобождение» т.н. «политзаключенных» (лиц, принимавших участие в организации массовых беспорядков во время очередной «революции» 2010 года) Вашингтон принял решение о приостановке санкций против белорусских предприятий. В этой связи важно понимать, что санкции не сняты, а приостановлены, собственность по-прежнему остается заблокированной и ежегодно данное решение пролонгируется американским руководством. Тем не менее, экономические позиции на американском рынке Беларусь постепенно восстанавливает, показатели экспорта вернулись на уровень середины 2000-х годов.

Поэтому нынешнее решение Трампа, хотя и оказывает негативное воздействие на инвестиционную привлекательность Беларуси, все же не про экономику, а, в первую очередь, про политику. По сути американская администрация демонстрирует Минску свое недовольство. Добившись снятия санкций с государственных кампаний Беларусь не стала делать дальнейших шагов в направлении «реформ», что подразумевает под собой активные либерально-рыночные изменения в экономике и переориентацию в области внешней политики.

Именно «пророссийская» позиция Беларуси, военно-политический союз с РФ, угрожают «интересам внешней политики США», а вовсе не список из десяти бывших и действующих чиновников. Включение Александра Лукашенко в санкционный список – из этой же серии, хотя никаких активных действий по «борьбе с мировым империализмом» Беларусь уже давно не ведет.

В сухом остатке.

Между тем, объективно, отношения между Вашингтоном и Минском далеки от жесткой конфронтации середины 2000-х. В нынешней ситуации это даже не «холодная война», а скорее «замороженный конфликт», где каждая сторона пытается протащить свои интересы. У Беларуси цели локальны и соответствуют реальному весу страны в системе международных отношений. Объективно Минску хотелось бы избежать конфликта с Вашингтоном, избавиться от негативного имиджа участника «оси зла», но при этом не допускать особого усиления американских контрагентов внутри страны и радикальных изменений принципов внешней и внутренней политики. В этой связи вполне понятно стремление Беларуси восстановить взаимное присутствие посольств, так как нынешнее состояние в отношениях со сверхдержавой №1 – явная дипломатическая аномалия.

Что касается США, то думается, что цели политики Вашингтона на белорусском направлении неизменны со времен «холодной войны» – стимулирование националистических настроений в белорусском обществе с целью ослабления обороноспособности «большой России», вытеснения Москвы с т.н. «белорусского балкона», имеющего важное военно-стратегическое значение. То есть Беларусь всегда будет сталкиваться с определенным давлением со стороны США, вопрос лишь в формах и методах.

При этом очевидно, что Минску целесообразно избегать одностороннего «размораживания» конфликта с Вашингтоном и здесь многое зависит не только от Беларуси, но и от России. Речь идет о том, что эффективность белорусско-российского союза в экономической и военно-политической ипостасях позволит серьезно усилить позиции белорусского руководства в «диалоге» с США, в то время как внутренние конфликты и неопределенность, наоборот, укрепляют «наших западных партнеров» и создают для них дополнительные «точки входа».