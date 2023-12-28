Запад готовит создание украинского правительства в изгнании – Ищенко

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В случае наступления катастрофы для ВСУ Запад может разместить на своей территории боеспособные украинские части ВСУ, чтобы всегда держать Россию в напряжении.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае наступления катастрофы для ВСУ Запад может разместить на своей территории боеспособные украинские...

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По мнению Ищенко, эти украинские военные могут быть использованы для провокаций на территории РФ, при этом, формально Запад не будет в этом задействован, а будет ссылаться на «правительство Украины в изгнании».

«Как правило, первая реакция боеспособных частей, если она видит, что в стране наступила военная катастрофа, – это попытаться пробиться за границу к своим союзникам. Я такой вариант не исключаю. Как показывает история Запада, они всегда старались такие силы использовать. Вооружать их, обучать, финансировать и использовать с целью создания напряженности и нагнетания провокаций.

Поскольку Западу необходимо продолжать сковывать Россию именно на западном направлении, а воевать самому с ней не хочется, это один из способов, не ведя войну, заставить Россию находиться фактически в состоянии военной опасности…

Даже если взять, назначить какое-нибудь временное правительство Украины, которое мир подпишет, это ничего ровным счетом не изменит, потому что с точки зрения Запада такой мир не будет признан, он будет все время показывать правительство Украины в изгнании, причем, неважно какое – если Зеленский не успеет убежать, придумают другое правительство.

И будут говорить, что они не признают никаких территориальных изменений и переговоры возможны только после полного вывода российских войск. Это известная позиция Запада, она вряд ли поменяется сразу же после разгрома Украины», – сказал эксперт.

«В такой ситуации признанного Западом правительства, контролирующего признанную Западом армию, являющейся союзником Запада, находящейся на территории западных стран, частично снимает с Запада ответственность.

Россия может требовать интернирования этой армии, с точки зрения международного права, она и должна быть интернирована, если вышла на территорию нейтрального государства. Но Запад же никогда не руководствовался международным правом, почему он должен в данном случае изменить свои привычки?», – заявил Ищенко.

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