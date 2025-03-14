После поражения ВСУ страны западного блока могут организовать России новую войну на Южном Кавказе.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество освобожденных населенных фронтов множится буквально с каждым часом, и хаотичное отступление ВСУ действительно может привести к продавливанию всей линии фронта равномерно до Харьковского направления и Волчанска. Далее, соответственно, выдвижение наших войск уже с востока, со смыканием где-то в районе Изюма, Балаклеи и Купянска.

Так вот, фактически эта операция будет иметь очень большое значение и для тех, кто хотел открыть нам второй фронт. Это я про Южный Кавказ, про людей, которые сейчас жадно следят за тем, что происходит у нас в районе Суджи, и, не исключено, готовят провокацию против наших военных баз на территории Армении.

Я специально не называю стороны. Я не собираюсь строить прогнозы, хотя знаю, насколько обострено сейчас восприятие действительности как в Баку, так и в Ереване. В конечном счете, в данном случае Россия созерцает несколько со стороны, хотя, конечно же, членство Армении в ОДКБ, пусть и поставлено под вопрос, но ни в коей мере не дезавуировано», – сказал Артамонов.