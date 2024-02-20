Запад наживается на наших смертях! – нацист Мосийчук

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Пока ВСУ страдают от критической нехватки многих видов вооружения, западные политики под видом «помощи Украине» проворачивают крупные коррупционные схемы.

Об этом в своём блоге заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ ощущают уже не снарядный голод, а тотальный дефицит. Поставки оружия фактически прекратились в прошлом году, а сейчас Запад создаёт только видимость долгосрочной поддержки», – сказал Мосийчук.

Он пожаловался, что американская помощь сильно задерживается, а у ВСУ нет ни снарядов, ни ракет.

«С европейской помощью тоже не всё гладко. Германия, как оказалось, передала Украине непригодные к бою бронемашины по завышенным ценам. Поставки начались в октябре, и на данный момент ВСУ получили 66 бронетранспортёров. Но они оказались полностью непригодными к использованию в условиях, которые действуют на Украине. У них тонкая обшивка, они защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций», – пожаловался неонацист.

Со ссылкой на немецких журналистов он подчеркнул, что эти бронетранспортёры перед отправкой на Украину даже не проверялись, и цены на них оказались завышены втрое от рыночных – их продали по 600 тысяч долларов за единицу. Да и собраны они все были не в Германии, а в ОАЭ.

«И эти люди, в том числе немцы и американцы, учат нас бороться с коррупцией. А что тогда это? Это реально заработок на нашей трагедии, на нашей войне. Наши лучшие сыны гибнут, а они обогащаются, ещё и коррупционным путём. А нам рассказывают о коррупции», – возмущенно подытожил Мосийчук.