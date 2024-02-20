Запад наживается на наших смертях! – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
20.02.2024 17:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пока ВСУ страдают от критической нехватки многих видов вооружения, западные политики под видом «помощи Украине» проворачивают крупные коррупционные схемы.

Об этом в своём блоге заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока ВСУ страдают от критической нехватки многих видов вооружения, западные политики под видом «помощи...

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«ВСУ ощущают уже не снарядный голод, а тотальный дефицит. Поставки оружия фактически прекратились в прошлом году, а сейчас Запад создаёт только видимость долгосрочной поддержки», – сказал Мосийчук.

Он пожаловался, что американская помощь сильно задерживается, а у ВСУ нет ни снарядов, ни ракет.

«С европейской помощью тоже не всё гладко. Германия, как оказалось, передала Украине непригодные к бою бронемашины по завышенным ценам. Поставки начались в октябре, и на данный момент ВСУ получили 66 бронетранспортёров.

Но они оказались полностью непригодными к использованию в условиях, которые действуют на Украине. У них тонкая обшивка, они защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций», – пожаловался неонацист.

Со ссылкой на немецких журналистов он подчеркнул, что эти бронетранспортёры перед отправкой на Украину даже не проверялись, и цены на них оказались завышены втрое от рыночных – их продали по 600 тысяч долларов за единицу. Да и собраны они все были не в Германии, а в ОАЭ.

«И эти люди, в том числе немцы и американцы, учат нас бороться с коррупцией. А что тогда это? Это реально заработок на нашей трагедии, на нашей войне. Наши лучшие сыны гибнут, а они обогащаются, ещё и коррупционным путём. А нам рассказывают о коррупции», – возмущенно подытожил Мосийчук.

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