Запад понял, что проиграл российскому ВПК гонку вооружений на Украине – эксперт

К середине осени мощности российского ВПК выйдут на уровень, значительно превышающий способности Запада оказывать помощь и поддержку Украине. На Западе это хорошо понимают, поэтому сейчас готовится почва для возможных мирных переговоров и заморозки конфликта по нынешней линии боевого столкновения.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он указал на тот факт, что американские военные заводы не наращивают обороты за счет дополнительных мощностей, а лишь максимально загружают существующие. Это говорит о том, что бизнес не намерен вкладываться в то, что не отработает вложений, а значит, на масштабную войну никто не нацелен.

«Американская оборонная частная промышленность она не хочет вкладываться в расширение объемов производства. Они увеличивают загрузку существующих мощностей, тоже работают в три смены, закупают, стараются нарастить выпуск. Но форсирования именно промышленных объемов, то есть – новых цехов, новых производств, у них нет. И те темпы, которыми они увеличивают объемы производства, не позволяют ассимилировать на год-полтора вперед то производство, которое у нас осуществляется за счет развертывание мобрезерва и прочего. И, примерно, с октября-ноября мы по тыловым возможностям будем кратно превышать поставки вооружений», – уверен Васильев.

Он добавил, что даже если Запад захочет добавить Украине помощь, он не сможет физически, просто не потянет.

«А западный бизнес не готов вкладываться в строительство таких мощностей, которые потом, если хотя бы 3-4 года не проработают в этом режиме, они не отобьются. То есть американский ВПК не закладывается на мировую войну. Если в 1939 году они закладывались на это, и в Англии, и в Америке разворачивались новые производства, которые дали пик продукции в 1943-44 годах, когда, собственно, их западная мощь и стала несокрушимой. Сейчас у американцев такого процесса нет, они просто увеличивают загрузку существующих мощностей. У нас пошла чуть-чуть с запасом уже и по мощностям, и прочему. Детали не имею права раскрывать какие-либо, но по тем же самым высокоточным средствам, по беспилотникам, обычной артиллерии я ожидаю, что у нас к середине осени, к началу зимы – будет уже подавляющее преимущество. Причем компенсировать его Запад уже ничем не сможет для Украины. Поэтому они сейчас стараются зафиксировать хоть какие-то позиции, то есть выбрать для них уже идеальный вариант – сохранить нынешнюю линию боевого столкновения», – заключил Васильев.