Запад приготовил двойной силовой таран для смещения Зеленского – эксперты

Анатолий Лапин.  
29.09.2023 16:09
  (Мск) ,  Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Переворот, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов может стать альтернативой президенту Владимиру Зеленскому, в смещении которого ему поможет главком ВСУ Валерий Залужный.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов может стать альтернативой президенту Владимиру Зеленскому, в смещении...

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Первым тему поднял Вальдман, по мнению которого Запад может использовать Буданова как таран, в том числе, спровоцировав военный переворот в стране.

«Его вполне могут использовать как таран против Зеленского, как фигуру, которая будет предлагать альтернативную Зеленскому позицию. Потому что он популярен как молодой, раскрученный генерал, у него есть успехи, конкретные успехи его спецслужбы, которые можно предъявить, вроде удара по Крымскому мосту. Поэтому Зеленскому его трудно снять просто так.

Ну и тем более, что его прикрывают англичане. Но трудно снять – это одно, Зеленский и Залужного хочет снять, но не может уже на протяжении полутора лет. А произвести переворот – совсем другое дело. Поэтому, с моей точки зрения, если кто-то и может организовать переворот, то это могут быть политики в связке с военными», – заявил Ищенко.

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