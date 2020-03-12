«Запад уравнивает СССР и Третий Рейх, чтобы выкинуть Россию из Совбеза ООН» – правозащитник

12.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Формирование из СССР, России и русских образа врага позволяет ЕС отвлечь собственное население от многочисленных внутренних проблем.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переписывание истории становится все более четким, организованным, скоординированным политическим курсом ряда стран, – рассказал Александр Брод, представивший доклад Московского бюро по правам человека «Ампутация памяти». – С помощью дискредитации СССР, уравнивания коммунизм с фашизмом и нацизмом, происходит вытеснение памяти о второй мировой войне – мифом о победе коллективного Запада в войне холодной. И как следствие – утверждение о неправомерности занятия Россией места постоянного члена Совбеза ООН».

По мнению правозащитника, наблюдается стремление поставить Россию в подчиненное положение в мире на основании «заслуженного поражения» в Холодной войне как «тоталитарной державы-агрессора».

«Если по своему деструктивному потенциалу Россия-СССР равна нацисткой Германии, тогда допустимо и расширение НАТО на Восток, превращение Североатлантического альянса в глобальную структуру, подменяющую ООН, ОБСЕ, другие международные организации»», – отметил эксперт.

Александр Брод считает, что подобное искажение истории выгодно для создания и укрепления в массовом сознании европейцев образа врага.

Правозащитник отмечает, что внутри ЕС многие недовольны экономической ситуацией, неконтролируемой миграцией, вмешательством США, проблемами, связанными с европейской интеграцией, и «русская угроза» помогает Брюсселю канализировать протесты.