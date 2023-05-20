Запад уже не верит в военное поражение России – Карасёв

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Страны западного блока уже не могут позволить себе ложь о «неминуемом и скором военном поражении России», поэтому начинают выдумывать альтернативные сценарии «перемоги».

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда ещё не было активного миротворчества, и Америка вела себя немножко по-другому, действовал нарратив: «Россия войну проигрывает, поэтому нужно сделать всё для того, чтобы Украина победила на поле боя». Сейчас нарратив меняется: да, Россия проиграла, но не в военном плане, а глобально проиграла – геополитически, стратегически, планы Путина потерпели поражение. Но речь уже не идёт о военном поражении, а, стало быть, уже не идёт речь о полноценной военной победе Украины. В западной прессе уже много скепсиса что может быть освобождён Крым и все оккупированные территории. Да и демонстрируются всякого рода утечки из глубин украинской власти, которые тоже выражают определённый скепсис, что в этом году можно освободить всё», – сказал Карасёв.