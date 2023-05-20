Запад уже не верит в военное поражение России – Карасёв

Вадим Москаленко.  
20.05.2023 19:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны западного блока уже не могут позволить себе ложь о «неминуемом и скором военном поражении России», поэтому начинают выдумывать альтернативные сценарии «перемоги».

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока уже не могут позволить себе ложь о «неминуемом и скором военном...

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«Когда ещё не было активного миротворчества, и Америка вела себя немножко по-другому, действовал нарратив: «Россия войну проигрывает, поэтому нужно сделать всё для того, чтобы Украина победила на поле боя».

Сейчас нарратив меняется: да, Россия проиграла, но не в военном плане, а глобально проиграла – геополитически, стратегически, планы Путина потерпели поражение.

Но речь уже не идёт о военном поражении, а, стало быть, уже не идёт речь о полноценной военной победе Украины. В западной прессе уже много скепсиса что может быть освобождён Крым и все оккупированные территории.

Да и демонстрируются всякого рода утечки из глубин украинской власти, которые тоже выражают определённый скепсис, что в этом году можно освободить всё», – сказал Карасёв.

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