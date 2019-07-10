Зарубежную русофобию нужно пресекать санкциями – депутат Госдумы

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Русофобские выпады других стран и международных организаций должны пресекаться введением санкций со стороны Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Калашникова, власти Грузии должны осознать, что если они не положат конец враждебным акциям в отношении России, то столкнутся с жестким ответом. Он также обратил внимание, что именно приняла Госдума по санкциям в отношении Грузии.

«Мы не принимали конкретно вино, переводы, мы приняли: «Правительству Российской Федерации, примите меры, определите перечень мер, который может быть принят в отношении недружественной для нас страны». Если недружественная страна действия ведёт в отношении Америки, любой европейской страны, что они принимают? Естественно, они сворачивают, как минимум, экономические отношения. Они не разводят руками: «Богатейте дальше за счёт нас, давайте мы вам товарооборот увеличим». 25% сегодня товарооборота за счёт России.

Мы заявление приняли по Латвии совсем недавно. Латыши взяли, запретили образование на русском языке, то же самое украинцы. Мы в нашем заявлении точно так же, как сегодня, потребовали от правительства принятия мер экономического характера и принуждения, закон есть такой 2006 года», – отметил он, комментируя работу своего комитета и принятых заявлениях к правительству РФ», – сказал депутат.

Говоря о ПАСЕ и ОБСЕ, политик заметил, что в большей степени, именно жёсткая ответная позиция России на лишение прав в ПАСЕ и изменила отношение этого органа к РФ, хоть и не во всех моментах.

«Как можно научить этих людей? Как можно научить ПАСЕ, например? ПАСЕ пока не поняли, что эти украинские агрессоры там два года орали, кричали – раз, второе, мы прекратили платить наконец-то. Вы что думаете, в ПАСЕ нас тали больше любить немцы или французы? Вдруг они воспылали любовью? Да нет, конечно, в том числе и эти меры финансового характера.

Вот только что прошла Парламентская Ассамблея ОБСЕ. Грузин Церетели проводит заседание, принимает антироссийскую резолюцию, он председательствует там. В это время наш депутат выступает, Рыжак, и говорит: «Ребят, у вас кворума нет, вы не имеете права принимать резолюцию по закону вашему, ОБСЕ». Он ему отключает микрофон: «Замолчи, русский». Как с такими людьми можно разговаривать? Только языком санкций», – подчеркнул Калашников.