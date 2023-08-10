Затулин потребовал разделить соотечественников и мигрантов при выдаче гражданства РФ

В России готовится проект указа президента об изменениях в госпрограмму содействия переселения соотечественников. Эти изменения позволят подавать заявления о получении российского гражданства в консульские учреждения страны пребывания еще до поездки в Россию, чтобы на момент фактического прибытия обладать видом на жительство и возможностью трудоустроиться.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политик, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается более серьезной перспективы, связанной с нашими соотечественниками, я ее связываю с таким термином и явлением, как репатриация. В 2021 году я написал проект закона о репатриации в Российскую Федерацию», – отметил он.

В июне на сайте администрации президента опубликован проект указа, который вносит поправки в ту самую государственную программу добровольного переселения.

«И там речь идет о репатриации в Российской Федерации, о том, что для этого не обязательно человеку приехать в Россию, чтобы здесь проходить все эти бюрократические круги, а это можно сделать за рубежом, подав заявление в наше посольство или консульство, получив сразу вид на жительство, и приехав в Россию, чтобы здесь уже дальше пребывать и работать на полном основании, а затем вступить в гражданство. Если этот указ будет принят, это будет значительный шаг вперёд», – уверен Затулин.

Сейчас этот указ проходит согласование, и к нему принимают поправки заинтересованных сторон.

«Я их внес, потому что вижу недостаток уже этого проекта указа, прежде всего в определении, кто такие репатрианты-соотечественники, которые могут воспользоваться репатриацией. Потому что у нас есть базовый закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, и в нем сказано, кто такие соотечественники. К сожалению, очень часто органы полиции, которым доверено все связанное с миграцией, на это не смотрят, или этим не интересуются. В результате у нас в соотечественники записываются сплошняком таджики, узбеки, киргизы и так далее, которые, по-моему, нашими соотечественниками не являются. Они в прошлом являются нашими согражданами по Советскому Союзу, а соотечественниками не являются, у них свое отечество», – подчеркнул депутат.

«Поправки я внес такого рода, что на репатриацию могут рассчитывать наши соотечественники, которые могут доказать факт своего проживания или рождения, или своих прямых предков в границах нынешней Российской Федерации. То есть это принцип «выходец с территории». Но есть и второй признак, который должен быть учтен, а он в этом случае опущен, и я на нем настаиваю: речь идет о том, что не только выходец, но есть еще одна категория людей, которые принадлежат к историческим народам, проживающим в России. Русский, скажем, Средней Азии или русский даже в Киеве не могут доказать, что они родились или проживали когда-либо на территории сегодняшней Российской Федерации. Но от этого они не перестают быть русскими, не перестают быть нашими соотечественниками. Они тоже должны иметь право, доказывая, что они по национальности русские, что они по национальности украинцы, что они по национальности белорусы, а я их всех записал, что они по национальности якуты, татары, адыги, все народы, кто живут на территории Российской Федерации, они на этом основании должны быть допущены к программе репатриации. Вот это мое предложение. Надеюсь, что оно будет принято», – указал Затулин.

По его мнению, с учетом проблем трудовой миграции и задач репатриации в условиях новой госпрограммы необходимо создать отдельное Министерство по делам миграции, поскольку сейчас все функции миграционного процесса возложены на МВД. В результате, в Калужской области в рамках госпрограммы добровольного переселения соотечественников 63% получивших вид на жительство – это граждане Таджикистана. По этой причине губернатор Калужской области временно остановил реализацию программы.

«Я считаю, и это моя принципиальная точка зрения, изложенная руководству нашей страны, что нам надо создавать полноценное Министерство по делам миграции, в котором, конечно, большая роль будет принадлежать по-прежнему нашим правоохранителям. Этим надо заниматься, этого с них никто не снимает. Но, с другой стороны, надо понять, как миграция должна работать, как она должна тащить локомотив российской экономики, а не наоборот, создавать ему проблемы. И, наконец, надо разобраться, кто такой временный мигрант… Потому что те, кто уполномоченный заниматься этим – не берут абсолютно в голову то обстоятельство, что эти люди, при всём уважении, с которым к ним надо относиться, приезжают в Россию работать. Они не являются нашими соотечественниками, и не должны претендовать на гражданство. Для них должны быть другие достижения, цели, для них должны быть другие правила, условия и законы», – уверен политик.