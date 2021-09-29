Зе-чиновники добавят в ряды «российских агрессоров» венгерских «партнёров»

29.09.2021 20:59 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зе-чиновники продолжают действовать в рамках логики «нам все должны». Став инструментом Америки и Великобритании по нанесению вреда России в рамках проекта «АнтиРоссия», украинские вассалы кичатся своей международной поддержкой.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Но поддержка Украины её «партнёрами» заканчивается там, где она идёт вразрез с национальными интересами определённой страны. После чего «слуги» народа вопят о «зраде». Украино-венгерский газовый кризис – подтверждение моих слов.

Оккупационные Зе-власти подняли бучу из-за подписания венгерской энергетической компанией MVM долгосрочного контракта с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины до 2036 года. «Газпром» будет поставлять в Венгрию 3,5 млрд кубометров газа ежегодно через Сербию по газопроводу Турецкий поток и его сухопутным продолжением и 1 млрд кубометров газа – через Австрию.

Можно сказать, что Венгрия стала первым «партнёром» Украины, который отказался финансировать карательную операцию постмайданных украинских властей против жителей Донбасса. Ведь, как известно, доходы от транзита газа (вернее, часть из них, которые «слуги» не успели положить в свой карман) Зе-чиновники направляли в военное русло – на террористическую операцию против жителей Донбасса. Быть может, благодаря Венгрии быстрее закончится война против жителей ЛДНР.

В МИД Украины сразу же назвали венгерский контракт с «Газпромом» «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

И здесь напрашивается вопрос: какое дело Венгрии до национальных интересов Украины? Венгерские власти, как и должно истинным чиновникам, в первую очередь, решают вопросы своего государства, преследуя интересы венгерского народа, сохраняя тем самым остатки госсуверенитета.

В отличие от Зеленского, Порошенко, собственно, как и всех украинских президентов, власти Венгрии не стараются заработать на гражданах своей страны. Поэтому венгерских «партнёров» Зе-группировка уже буквально окрестила агентами Кремля.

Зе-вассалов их венгерские «коллеги» поставили на место, потребовав не вмешиваться во внутренние венгерские дела.

«Для Венгрии энергетическая безопасность – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос… Политическими заявлениями дома не обогреешь», – сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

Такая реакция венгерских властей на вопли украинских вассалов предсказуема. Ведь не стоит забывать, что в течение четырёх лет официальный Киев игнорировал все просьбы Будапешта соблюдать языковые права венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Есть все основания полагать, что к числу «агрессоров» Зе-маргиналы вскоре припишут и Венгрию.

Вернёмся к газовому вопросу. Цена на газ в Европе продолжает стремительно расти, превысив отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров. В связи с этим у европейцев есть все основания ускорить запуск «Северного потока-2», отправив куда подальше «требования» банды Зеленского новых санкций в отношении СП-2.

Ещё раз повторю, что западные «партнёры» сколько угодно могут говорить о поддержке Украины. Но всё это пустые слова. Нормальные власти служат своему народу.

Поэтому Зе-вассалам, которые предают украинское население, стоит приготовиться ко множественным «зрадам» со стороны их «друзей». Венгрия подала Европе пример того, что отношений с Украиной (пока она находится в Зе-оккупации) иметь не стоит.