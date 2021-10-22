Зеленский бросает «слуг народа» и переходит к прямым репрессиям – эксперт

22.10.2021 19:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За прошедший месяц на Украине прошёл раскол между президентом Владимиром Зеленским и его партией в Верховной раде «Слуга народа».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Произошёл раскол двух политических сил – имиджа Зеленского и «слуг народа», чей рейтинг опускается. И президент это чувствует, и «слуги». Они уже начинают переживать, им кажется, что Офис президента забирает у них рейтинг. Хотя они сами виноваты. Это важно – что в течение этого месяца дороги «слуг народа» и президента разошлись», – сказал он.

Небоженко добавил, что за прошедшие годы «Слуги народа» так и не сумели создать настоящую политическую партию. По его мнению, теперь Владимир Зеленский начнёт создавать свою репрессивную машину.

«У «слуг народа» формируется неприятный, нехороший рейтинг. А Зеленский сохраняет своё преимущество молодого лидера. А это значит, что ему придётся опираться не на «слуг народа», не на рейтинги, а на создание репрессивной машины, которой можно решать задачи как позитивные, по реформам, так и борьбу с политическими противниками», – резюмировал эксперт.