Выборы
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01.04.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Колониальная демократия, США, Украина
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Зеленский будет еще более управляемым США, чем Порошенко

Американцев устроит как сохранение Петра Порошенко при власти, так и возможная победа Владимира Зеленского – последний может оказаться даже более контролируемым посольством США.

Об этом пишет российский политолог Федор Лукьянов в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы показали исчерпание откровенно антироссийского нарратива. Большинство проголосовало за политиков, которые при определенных обстоятельствах готовы сменить пластинку. За пять лет мобилизационный потенциал общества явно резко упал. Это не надо путать с ростом пророссийских настроений, речь лишь об усталости от конфронтации. Так что некоторые возможности для нормализации открываются. Но как их использовать непонятно. Во-первых, стратегически ничего не меняется, Украина находится в колее, из которой невозможно выйти. Во-вторых, иметь дело с этой вязкой диверсифицированной средой будет совсем сложно. Именно в силу ее болотистого характера и невозможности согласовать какие-то решения.

Для Соединенных Штатов, которые традиционно играют большую роль в украинской политике, ситуация, в целом, благоприятная. Оба возможных победителя их устраивают. Зеленский, может быть, даже больше, потому что очевидная связь с Коломойским делает его очень уязвимым для действий Минфина США. Это ведомство обладает универсальным средством воздействия на всех олигархов. Возвращение к полноценному клановому управлению на Украине позволяет Вашингтону держать верхушку под четким контролем, при этом задач какого-то развития страны перед США и Европой сейчас не стоит, просто не до того. Так что ситуация вполне. Ну а если паче чаяния останется Порошенко, то просто все сохранится, как есть», – отмечает эксперт.

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