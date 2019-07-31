Зеленский и Лукашенко договорились обменяться визитами

31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

31 июля во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонной беседы договорились обменяться визитами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом информируют пресс-служба президента Беларуси и сайт Офиса президента Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял”, – сказано в сообщении.

Кроме того, украинский глава государства подтвердил приглашение для Лукашенко посетить Украину во время II Форума регионов в Житомире, который запланирован на октябрь 2019 года.

“Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран”, – говорится в релизе.

Также президенты обсудили ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений.

2 июля посол Украины в Минске Игорь Кизим сообщил, что Зеленский пригласил Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.

Форум регионов Украины и Беларуси проходил впервые в белорусском Гомеле в октябре 2018 года. Лукашенко говорил, что следующий форум должен пройти на украинской территории.