Зеленский и Тягнибок бросают Порошенко под Минск-2

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Новости Украины

На Украине продолжается дешёвое политическое шоу, в ходе которого группировки нынешнего президента Владимира Зеленского и бывшего, Петра Порошенко, готовятся к битве за высокие должности.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Убегающий от Зе-трибунала Порошенко воссоединяется с бывшими подельниками – в «Евросолидарность» вступил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, а Зеленский, по которому тоже плачет трибунал, подключает в свою коалицию открытых националистов – Олега Тягнибока.

И две эти команды будут лить грязь друг на друга, в то время, как на Украине продолжается рост тарифов, инфляции и общего уровня нищеты.

Информационная повестка в «незалежной» в последнее время вращается вокруг Минских соглашений, которые, уже того не скрывая, постмайданная власть выполнять не собирается. Так, ставленник Зеленского Кулеба – министр иностранных дел «незалежной» – заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях. Видимо, украинские чиновники подзабыли, что Минск-2 был подписан Порошенко отнюдь не на российских условиях, как они пытаются это преподнести.

Собственно, чтобы снять с Зе-власти ответственность за невыполнение этих соглашений, в том числе перед западными «партнёрами», на защиту преЗедента встал ярый националист Тягнибок. Напомню, что этот персонаж ранее публично заявлял, что «будет бороться с русскими, евреями и прочей нечистью».

Сейчас, выйдя из-за кулис «незалежной» политики, он предложил назначить Порошенко главой украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Аргумент таков: «шоколадный король» сам подписал «предательские» Минские соглашения, пусть теперь сам думает, как Украине с них спрыгнуть.

Такая логика – однозначный козырь для команды Зеленского, которой надо отбелить свою запятнанную репутацию за счёт продолжения войны с Порохом.

Укрепление порошенковской партии Луценко может означать подготовку к новому майдану, в силу того, что и у бывшего главного прокурора, и у экс-президента есть хороший опыт дестабилизации обстановки в стране, расстрела людей и безнаказанность за всё это.

Ни одна из вышеперечисленных группировок не рассматривает возможность прекращения военных действий. Напротив, они пропагандируют большую войну с Россией.

Тягнибок предлагает «вместе с западными партнёрами сделать всё, чтобы Россия, как государство, развалилось, на 20 национальных держав. Вот в тот момент мы сможем безболезненно вернуть себе и Крым, и другие наши утраченные территории». Ну а банда Порошенко топит за «адские санкции против РФ». Ни слова об экономической стабильности Украины и мире. Как говорится, у украинских чиновников на уме только бизнес и ничего личного.