«Зеленский навсегда. Ему простят даже зоофилию» – экс-депутат Рады

Новости Украины

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Президент Украины Владимр Зеленский обладает талантом эффектно прикинуться дурачком, а потому никакой компромат его не пугает.

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Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил экс-депутат Верховной рады, помощник первого замглавы при Администрации Порошенко Ярослав Гинка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы же думали, люстрация – сейчас мы коммунистов, регионалов, что произошло? От кормушки убрали одних, поставили других. Что происходит сейчас с СНБО? Например, тема контрабандистов – одних отстранили, забрали потоки по турецким товарам, табачных изделий, топлива, энергетическая таможня, поставили своих контрабандистов», – сказал Гинка.

По его словам, президенту Зеленскому всё сходит с рук, а потому у власти он может остаться надолго.

«Может быть навсегда, это может быть новый Путин… Это закомплексованный человек, с комплексом Наполеона. Он может таким стать. Как бы это ни смешно было, но олигархи с него уже не смеются, им уже страшно. А после случая с Медведчуком стало ещё страшнее… Компромат есть у всех на него. Я не думаю, что не смогли собрать. Я думаю, что основные игроки имеют на него очень серьёзные компроматы. Мало того, на него очень серьёзный компромат имеет Россия.

Но Зеленский, настолько грамотно играет эту роль, что он может сказать: люди, вот я такой, какой есть, сейчас вы не экранах увидите, что я чуть ли не зоофилией занимался, условно, но это всё ради того, чтобы меня уничтожить. Верьте мне. Это всё фигня, перевернули», – рассказал экс-депутат.

«Он настолько непредсказуемый и эмоциональный, что он может сделать завтра, никто не знает. Он же пришёл на интервью и сказал – да, я вагнеровцев слил. Не просто так. Это элементы великой игры», – подытожил Гинка.