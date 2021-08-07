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07.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Зеленский никогда не был пророссийским, – откровения уволенной пресс-секретарши

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский никогда не являлся сторонником России, а все его «мирные инициативы»...

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не являлся сторонником России, а все его «мирные инициативы» в начале каденции были лишь «прощупыванием» ситуации.

Об этом в эфире 4 канала заявила бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мендель назвала дезинформацией мнение о том, что Зеленский начинал как пророссийский президент.

«Это первые два нерратива были, дезинформация – первый, что якобы он пророссийский, и второй, что он под одним из олигархов. Вот, я зашла, и эти нарративы просто летели впереди нас по всему миру. Президент проукраинский», – заявила Мендель.

– Он антироссийский? – уточнил телеведущий Остап Дроздов.



– Что значит антироссийский, объясните мне, – сделала вид, что не понимает о чем речь Мендель.

– Он понимает, что Россия – враг? Он понимает, что Россию нужно «обуть»? – переспросил Дроздов.

– Мне кажется, президент это уже доказал за два с половиной года каждым своим шагом. Он никогда и не был пророссийским, – заверила экс-пресс-секретарь.

– А до того, это нащупывание мирной темы, эта мирная риторика, такой кот Леопольд, который хочет найти тот мир в чьих-то глазах – это было что? – поинтересовался Дроздов.

– Это было прощупывание, поиск политических возможностей. Это не была дружба, протянутая рука дружбы, это был вопрос – окей, мы пробовали противостоять пять лет, давайте попробуем другие инструменты. И, смотрите, мы вернули корабли, вернули 24 моряка, всего было возвращено порядка 150-ти человек, – похвалилась Мендель.

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