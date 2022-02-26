Зеленский отказался от капитуляции. Кремль: спецоперация будет продолжена

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Новости Украины

Украина отказалась от переговоров с Россией, поэтому спецоперация российских вооруженных сил будет продолжена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пескова, президент России накануне отдал приказ приостановить продвижение войск, ожидая переговоров.

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«Вчера днем, в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством, Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили. По сути украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня днем возобновилось передвижение основных российских сил в сооветствии с планом проведения операции», – заявил Песков.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии украинскому ресурсу «Страна» подтвердил отказ, аргументируя это тем, что Москва ждала от Киева капитуляции, а Украина требует договора на своих условиях:

«Да. Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», – заявил Арестович.