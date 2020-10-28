Зеленский пытается оторвать от России Крым, чтобы вручить его вместе с Херсонщиной Эрдогану

28.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине пора придержать свои претензии на Крым, поскольку данная игра уже начала становиться опасной, с вовлечением Турции, Британии и других игроков, которые в любом случае церемониться с Киевом и учитывать украинский национальный интерес не намерены.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если кто-то думает, что Россия развалится, и мы получим Крым, то мы его не получим, турецким будет этот Крым. И Эрдоган с нами играет для того, чтобы влиять на Крым», – заявил Карасев.

В свою очередь телеведущий отметил, что начали выходить заголовки о несправедливо отобранном Крыме не у Украины, а именно у Турции. При этом Карасёв настоял, что такое недавно заявлял и сам турецкий президент Эрдоган.

«Это игра Эрдогана ,потому что они тогда будут хозяевами на Чёрном море, – сказал политолог. – Эта игра не в наших интересах будет, потому что Эрдоган сильнее, Турция сильнее, Британия сильнее. Использовать нас как пешку в этой игре – это не сильно хороший ход был для того, чтобы активизировать внешнюю политику, я понимаю Джапарову (первый замминистра МИД Украины меджлисовка Эмине Джапарова – ред.), крымскотатарское, Меджлис, который лоббирует эту ситуацию, я понимаю их интерес».

В то же время он подчеркнул, что не видит совпадения их интереса и украинского национального.

«Как и не видел интереса, когда хотели в Херсонской области получить крымскотатарскую автономию, тоже не видел, что это будет в интересах Украины. При всей любви моей к этому народу и понимании, какие он прошли трагедии и так далее. Но я, всё-таки, думаю об интересах Украины, потому что я украинец, а не крымский татарин. Поэтому эта игра очень опасная», – добавил Карасёв.

«Донбасс это ещё туда-сюда, а вот кто-то заявил где-то сегодня в западной прессе, что тема Крыма ослабляет перспективы Украины по вступлению в НАТО. А НАТО не хотело бы, чтобы эта конфликтность, разворачивание конфликта вокруг Крыма, одно дело дипломатический конфликт – непризнание его российским, это одна история, а когда тут начинается заварушка, Эрдоган, базы новые военные, которые мы строим непонятно для кого. Для британцев или для себя, это уже другая история.

Вот, если Резников говорит – нам надо, что-то новое придумать, план Б. Чтобы он был не хуже, чтобы этот план Б не превратился в план Г, чтобы он не хуже был, потому что есть пока план А – «не буди лихо, пока тихо».

Есть синица в руках, не надо крымский журавль в небе, не надо трогать эту тему на данном этапе, она очень опасная для Украины, если не взрывоопасная», – подытожил политолог.