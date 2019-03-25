Зеленский считает, что украинская клоунада отвернет Крым от России

25.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский считает, что его победа на выборах президента Украины станет стимулом для возвращения Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, которого называют теневым кукловодом Зеленского.

«Если мы победим, это будет первый шаг к возвращению Крыма. Почему. Потому что, я считаю, возвращение Крыма, честно, может, сейчас кто-то расстроится, только после того, как сменится власть в России.

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Своим примером, если мы поменяем эту власть, мы покажем – так может быть. Вот такие, как мы, новые, приходят, а, «значит, можно и у нас так», – сказал Зеленский.