Зеленского свергнут через полгода после победы

13.04.2019, Киев, Игорь Петров

Большинство украинских избирателей поддержат Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, невзирая на все усилия по его дискредитации, однако симпатия со стороны электората уже вскоре неизбежно сменится разочарованием.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический консультант компании GN Consulting Михаил Кацин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы ни старался Порошенко, ему не удастся переломить любовь к господину Зеленскому. Она будет продолжаться какое-то время. А потом у людей наступит глубокое разочарование», – сказал он.

По мнению эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, в случае победы Зеленский уже вскоре столкнется с серьезными вызовами в экономике, а ресурсов для быстрого вывода Украины из кризиса у нового президента не будет.

«Страна стоит на пороге экономической катастрофы. Чтобы заниматься радикальным мессианством, нужно миллиардов 20 долларов иметь в качестве резерва. В противном случае через полгода тебя снесут вместе с твоими реформами», – считает эксперт.