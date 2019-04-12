Зеленского взял в оборот один из главных застрельщиков Майдана

12.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В украинских элитах и даже на Западе уже смирились с тем, что Петр Порошенко проиграет второй тур президентских выборов. Об этом в своем видеоблоге заявил считающийся близким к посольству США депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, не так давно перебежавший из лагеря Порошенко к новому фавориту симпатий украинцев – Владимиру Зеленскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лещенко признался, что консультирует Зеленского и почти договорился о его визите в Брюссель.

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«Уже в истеблишменте есть понимание, что все, Зеленский – президент. В парламенте сегодня, я уже вижу, депутаты подходят ко мне, уже шутят, говорят, какую я должность займу, что я буду делать. Ну, они просто видели, что я возле Зеленского был на определенных встречах, что я ему даю определенные экспертные советы…

Мировое сообщество также уже смирилось с тем, что Порошенко может проиграть выборы. Я вчера виделся с заместителем главы представительства Евросоюза в Украине Аникой Вайдеманн, обговаривали некоторые вопросы, в частности, возможную поездку Зеленского в Брюссель в случае его победы на выборах, еще до инаугурации.

Уже мировое сообщество готовится к тому, что власть в Украине поменяется, и никто не будет играть сценарии признания каких-то военных переворотов и так далее», – заявил Лещенко.