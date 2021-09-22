«Железный купол» – продолжение сериала «Голобородько» – Билецкий

22.09.2021 18:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Система ПРО «Железный купол», о возможности получения которой хвастались в Киеве, ничем не поможет украинской обороне, поскольку попросту не рассчитана на украинские реалии, а хайп вокруг этого – очередной «сериал», инициированный Офисом Зеленского.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь «Нацкорпуса», один из основателей запрещённого в РФ полка «Азов» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если коротко, то нам ничего не пообещали поставить. В законопроект об обороне США 2022 была внесена правка, которая вынуждает администрацию Байдена отчитаться Конгрессу о возможных системах ПВО, которые, возможно, могут быть проданы на Украину. Всё. История с «Железным куполом» появилась не в законодательстве Белого дома, она появилась в издательстве Politiсo, которое эту правку трактовало – как возможность поставить две батареи «Железного купола» на Украину. Эти две батареи американцы купили в 2019 году у израильтян, у них возникла проблема интеграции этих систем в общую систему управления, короче, они не знают, что с ними сделать, и, возможно, хотят поставить их на Украину. Ни одно официальное лицо в Вашингтоне не говорило, что собирается поставлять любое ПВО на Украину», – рассказал Билецкий.

При этом он добавил, что данная дорогостоящая система ПВО эффективна в условиях израильского военного конфликта, но никак не огромных территорий Украины, «противостоящей агрессии» России, обладающей огромным количеством РСЗО.

«Сколько Украина может прикрыть двумя батареями Iron Dome? Мариуполь – это почти 180 квадратных километров. То есть, одной батареи не хватит даже прикрыть Мариуполь от возможных обстрелов (одна батарея покрывает 150 кв. км – ред.) Если возьмём Киев, то это почти 900 квадратных километров, и нам нужно минимум шесть батарей чтобы прикрыть столицу Украины», – объяснил националист.

Также немаловажной проблемой он назвал цену, и если брать самые низкие расценки одной ракеты для внутреннего потребления Израиля, то для того, чтобы отразить атаки вражеских РСЗО «Град», по его расчётам, такой удар обойдётся около двух миллионов долларов.

«Значительно дешевле способ – это развивать контрбатарейные средства борьбы. То есть, засечь, выявить батарею противника и уничтожить высокоточным ударом. Это значительно эффективнее и дешевле в наших реалиях. Почему же мы вместо этого так углубляемся в эту историю («Железный купол» – ред.)? Ответ прост. Потому что всем этим около корыта значительно проще снимать очередной сериал. А сейчас это сериал не про Голобородько, а сериал об армии», – заключил Билецкий.