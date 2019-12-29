29.12.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Россия, Сельское хозяйство, Украина, Эмиграция
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Жириновский предложил Путину заселять деревни беженцами с Украины

Россия могла бы начать массовую кампанию приема беженцев с Украины при условии, что они будут селиться в деревнях и восстанавливать сельское хозяйство.

Соответствующую инициативу озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина.

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«Ни одного лозунга: «Возвращайтесь, ребята, в русскую деревню». У нас же соотечественники все поедут – им паспорта не дают. Полно русских на Украине, поедут – им паспорта не дают, их не приглашают. Они с удовольствием будут возделывать землю, но мы же их оставляем там, под пулями «Правого сектора», – сказал Жириновский.

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