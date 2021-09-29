Жириновский провёл «стимуляцию» Александру Лукашенко

29.09.2021 21:22 (Мск), Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал сегодня таинственный пост в своем телеграм-канале.

В публикации он предрек России скорые новые парламентские выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершились выборы в Госдуму. Следующие запланированы на 2026 год. Но я не исключаю проведения досрочных выборов в новый, большой парламент нового, большого государства», – написал Жириновский.

Политолог Максим Жаров считает, что через Жириновского осуществляются «стимулирующие» Лукашенко вбросы о скором появлении Союзного парламента России и Белоруссии.

«Лукашенко опять сделал шаг вперёд (референдум состоится до февраля будущего года) и тут же два шага назад (полномочия президента и Всебелорусского народного собрания (ВНС) опять в проекте конституции поставлены под вопрос). Поэтому его и «стимулируют» прямыми намеками про объединенный парламент, который должен убрать влияние ВНС до минимума», – написал Жаров.

9 сентября президенты России и Белоруссии согласовали все 28 программ по Союзному государству. Заседание Высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется их утвердить, пройдет до конца года.

Программы не затрагивают политических вопросов, однако Александр Лукашенко заявил, что при необходимости Россия и Белоруссия «мгновенно сблизятся ещё больше в военном и политическом плане».