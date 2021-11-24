Журналист-международник: Ни Россия, ни союзная ей Белоруссия не должны спасать Украину

Новости Украины

В случае обострения дефицита электроэнергии Украина может обратиться за помощью не только к Белоруссии, но и к России, но помогать ей не следует.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил Максим Юсин, журналист-международник в издательском доме КоммерсантЪ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Электроэнергия от белорусов (идет), правда, не в тех объемах, в каких Украина рассчитывает, но, тем не менее, Батька немножко им помогает. Мы еще пока не помогаем. Я, правда, боюсь, что в какой-то момент и мы начнем помогать, потому что ведется какая-то такая довольно-таки сложная и непостижимая даже для наших мозгов игра. То есть, если уж мы воюем экономически, то надо воевать по полной программе. В плане энергетики – наверное, не помогать столь недружественному правительству Зеленского, который себя настолько вызывающе, ведет вызывающе по всем», – сказал он.

Согласно данным «Укрэнерго» Украина в 2021 году импортировала электроэнергию не только из Белоруссии, но и из России, хотя и в существенно меньших объемах. Так, с начала года Украина импортировала из Белоруссии 522,612 МВт, из России – 101,888 МВт. Эти данные включают поставки с января по октябрь. С июня по октябрь Украина не закупала электроэнергию ни в Белоруссии, ни в России. Данные за ноябрь пока не опубликованы.

Максим Юсин не согласен с мнением директора ФСБ Николая Патрушева о том, что кризис на Украине может привести к тому, что в России окажутся миллионы беженцев из Украины.

«Думаю, что если возникнут какие-то проблемы, то миллионы беженцев скорее, все-таки, побегут туда, куда-нибудь в Польшу, в Литву, чем к нам. Не будем питать иллюзий – процентов 70 нынешнего украинского населения к нам относятся если не враждебно, то явно не по-дружески. Честно говоря, не хочется спорить с самим Патрушевым, но не дойдет до той ситуации, что будут миллионы беженцев. Будет, скорее, политический какой-то кризис, которому мы могли бы поспособствовать, прекратив энергетическую помощь. Потому что, чем больше там политического хаоса (скажу цинично), тем нам лучше, потому что это дает дополнительные аргументы тем кто говорит: «вот видите, вы «Антироссию» хотите создать? Вот такую как там сейчас, с Зеленским, со всеми этими Богданами, Ермаками, противостоящими им, кто сейчас там в оппозиции? Вот это вот тот идеал, который вы хотите построить?» Поэтому – нет, мне кажется, нам надо минимально политически туда влезать, потому что, на кого бы мы ни делали ставку, этот проект неизбежно будет терпеть крах. И со стороны смотреть, как они, если не будет внешнего какого-то давления со стороны Москвы, которое их сплачивает, они неизбежно придут в свое излюбленное состояние междоусобицы, друг друга перегрызут. Ну мы потом Западу скажем – «ну что, это тот идеал, который вы хотите представить всему постсоветскому пространству как альтернативу России? Вот эта Украина?» Поэтому, я думаю, помогать им преодолеть эту критическую ситуацию мы не должны», – сказал журналист.

Поскольку России выгоден такой кризис, помогать ей Украине не надо, и следует повлиять на Белоруссию чтобы и та прекратила помогать.

«Нам не стоит им помогать – ни энергопоставками, ни, тем более, дизелем, который идет танкам, воюющим на Донбассе. И если у нас есть четкая государственная позиция, то на ближайшего союзника, который от нас полностью зависит, мы должны уметь влиять», – отметил Максим Юсин.