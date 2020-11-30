Жвания припёр Зеленского к стенке показаниями против Порошенко

30.11.2020, Киев, Игорь Петров

Делая скандальные заявления о преступном захвате власти Петром Порошенко и его командой в 2014 году, Давид Жвания пытается понравиться Зеленскому и одновременно шантажирует его.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он пытается понравиться Зеленскому, он говорит: «вот, возьмите на блюдечке с голубой каемочкой мои обвинения вашего ключевого врага Петра Порошенко». Мне кажется, что он не до конца понимает, что хоть Петр Порошенко враг для Владимира Александровича, но окружение Петра Порошенко и окружение Зеленского – часто это одна и та же команда.

Нет битвы команд или битвы партии, или даже битвы кланов, политических групп, есть просто личное между бывшим и нынешним, которое не разделяют до конца члены этой команды. Таким образом, Жвания в какой-то мере шантажирует власть, говорит – ну, если вы не будете расследовать его и резонансные заявления, то это же подрывает доверие к вам, я же говорю очень резонансные вещи, скандальные, сенсационные, в любом случае вы должны расследовать, или, значит, вы занимаетесь покрывательством этих преступлений», – сказал Руслан Бортник.

Напомним, 21 июля 2020 года бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания в открытом заявлении на YouTube признал себя соучастником преступного захвата власти Пером Порошенко и его командой в 2014 году. Многие СМИ распространили эти высказывания Жвании, включая открытое обращение к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с предложением вызвать его на допрос: «Единственное мое условие: я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди, как Порошенко, легко могут заказать устранение меня».

Жвания назвал Порошенко и его окружение «преступной группировкой, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения».

«Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия», – сообщил он.

В ноябре 2020 года Давид Жвания заявил, что готов давать показания против представителей прошлой власти, и даже сесть в тюрьму, если вместе с ним за решетку отправят Петра Порошенко.

«Если мне дадут соответствующие гарантии безопасности, я готов рассказать, почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Славянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом», – сказал Жвания.