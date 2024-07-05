Змагар обеспокоен подготовкой белорусского спецназа «вагнеровцами»

Белорусский спецназ тренируют ветераны ЧВК «Вагнер», которые в том числе устанавливают пророссийскую ориентацию в боевых подразделениях всех областей страны.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как «замглавы народного антикризисного управления Беларуси» Артём Брухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В каждой области начали создаваться подразделения спецназа внутренних войск заместителем министра, который курирует внутренние войска, генералом Карпенковым. У него достаточно крепкие связи в Кремле. И это его идея в каждой области создать такой спецназ, который тренируется под руководством «вагнеровцев». Смысл в том, что это такие военные единицы в каждой области руководимые Карпенковом, у которых пророссийское направление.

Это группы, которые в ситуации, ну, что-то с Лукашенко случится или начнётся какая-то революция, или «чёрный лебедь» пролетит, чтобы они могли контролировать ситуацию в Белоруссии именно в сторону России. Чтобы не случилось так, чтобы Белоруссия развернётся к Европе, когда придут демократические силы, будут помогать Украине», – сказал Брухан.