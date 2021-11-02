Змагары решительно настроены сорвать референдум Лукашенко, но еще не знают – как

02.11.2021 20:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Опасения белорусских властей по поводу новой волны Беломайдана, которую оппозиция приурочит к референдуму по изменениям в конституцию, назначенному на февраль 2022 года, судя по всему, не имеют под собой оснований.

Многочисленные и разрозненные организации беглых оппозиционеров сейчас проводят бесконечные консультации, и четкого плана у них нет.

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Об этом советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорко заявил в эфире «Еврорадао», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы считаем, что наша задача – сорвать этот референдум. Чтобы он не случился или просто не был назначен. Но если он будет назначен – чтобы Лукашенко не удалось собрать сколько ему надо голосов. Мы не считаем, что этот референдум имеет что-то общее с волеизъявлением, с выборами. И мы также не считаем, что сейчас нужно после 2020 года доказывать, что нас большинство. Я думаю, что на эту референдумную кампанию – показать, что мало того, что нас большинство, мы еще в состоянии мобилизоваться и продемонстрировать, что нас большинство. Сейчас не согласована только тактика, каким образом мы срываем референдум: голосуя против, испортив бюллетень, не принимая участия. Большинство склоняется, что надо использовать референдум, чтобы продемонстрировать свою позицию, пользоваться тем, что можно прийти на участки, но при этом не исключать тех, кто бойкотирует. Потому что бойкот – это также попытка сорвать референдум», – путано объяснил Вячорко.

Ранее президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявляли, что видят путем разрешения политического кризиса в Белоруссии конституционную реформу, которая закрепит перераспределение властных полномочий. Сам Лукашенко обещал провести после принятия нового текста конституции президентские выборы, на которые он не будет выставлять свою кандидатуру.