Звонок Трампа Зеленскому – повод для дурных предчувствий?

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Звонки президентов Франции и США в Киев Владимиру Зеленскому с поздравлениями еще до объявления официальных результатов выборов – свидетельство того, что Запад будет стремиться управлять новым руководителем Украины, несмотря на то, что население, голосуя за Зеленского, возлагало несколько иные надежды.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«С Макроном Владимир Зеленский уже общался в середине апреля, во время своего визита. Он также общался с Помпео накануне выборов. Так что и США, и Франция уже подготовились к результатам выборов.

Зачем им это нужно? Запад пытается узурпировать выбор украинского народа. До выборов многие считали, что президентом будет не тот, кого назначит Запад, а что народ выбрал своего президента. Другое дело, что президент этот – говно, но это выбор народа. А теперь его пытаются узурпировать», – сказал Семченко.

Его коллега киевский политолог Сергей Белашко, напротив, не склонен драматизировать ситуацию со звонками западных лидеров Зеленскому в ночь после выборов.

«Естественно, что Трамп и Макрон хотят наладить отношения с тем, чтобы вовлечь новоизбранного президента в орбиту своего влияния. Макрон вообще пригласил Зеленского в Елисейский дворец. Украина занимает важное геополитическое положение, и такое внимание естественно. В России заявили, что надеются на изменение отношений, перезагрузку. Думаю, и Польша, и Турция, и Германия, и Венгрия продемонстрируют определенную активность.

Украина Порошенко многих утомила. Естественно, что во многих столицах почувствовали облегчение от того, что вот этот весь средневековый трэш – если не уходит совсем из украинской политики, то уменьшается.

Если почитать соцсети, послушать телевизор, – все эти тезисы о том, что мы – настоящие граждане, мы – активное меньшинство, мы заставим считаться с нашей волей, мы будем гарантировать преемственность курса и прочее, – продолжается. И это – главный вызов для Зеленского – заручиться помощью извне и нейтрализовать вот это агрессивное, непримиримое и нетолерантное меньшинство.

Не должно политику большой европейской страны определять это 10%-ное людей, которые считают, что они владеют монополией на истину», – рассуждает Белашко.