Зюгановский экс-выдвиженец анонсировал «войну за независимость» Смоленщины

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Исключенный из КПРФ депутат Смоленской областной думы Владислав Живица намерен бороться за «независимость» своего региона и создать роту наемников, которая будет воевать против России в составе белорусского бандформирования ВСУ «полк Калиновского».

Об этом он заявил на пресс-конференции в «Белорусском доме» в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вскоре после обретения независимости Смоленская область воссоединится с «демократической Беларусью», с которой она связана экономически, заверил перебежчик.

При этом бывший редактор польского экстремистского тг-канала «Нехта» Ян Рудик заявил, что Смоленская область – «неотъемлемая часть Беларуси, утраченная в результате исторической катастрофы».

Живица и Рудик представили на конференции новый флаг «свободной Смоленщины». Это бело-красно-белое полотнище с двумя львами.

В Россию Живица больше не вернется, а продолжит работу в Смоленском республиканском центре за рубежом.

«Польша создает политические структуры, которые борются за отделение Смоленской области от России. Это значит, что США и ЕС и Польша сделали ставку на ликвидацию Российской Федерации силой вообще. А Живица этот еще и украл деньги у банка Тинькофф», – написал в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

Смоленские коммунисты первыми открестились от Живицы, который избирался в облдуму в 2018 году по списку КПРФ. Однако в 2021 году он был исключен из партии «за склоку, интриганство и нечистоплотность».

Как сообщает сайт смоленского отделения КПРФ, партийцев скандал с пресс-конференцией даже не удивил. Они знали, что Живица, бывший кассир ТЦ «Эльдорадо» готовился к побегу заранее и с этой целью «лепил из себя образ защитника католичества на Смоленщине и даже два года назад написал письмо Папе Римскому». Также бывший коммунист открыто выступал против СВО и оскорблял российских солдат.

«Истинные причины – куда проще и банальнее. Будучи депутатом, он по делу, а чаще без оного, размахивал удостоверением не только в различных организациях, но и в злачных заведениях, к которым питал большое пристрастие. После посещения питейных заведений он обычно и активничал в интернете, организуя провокационные фейки. За весь созыв Владислав Геннадьевич ничем себя не проявил, не выступив фактически ни разу ни заседании Думы, ни на комитете», – написал первый секретарь Смоленского обкома КПРФ Валерий Кузнецов.

Он сообщил, что в сентябре прошлого года коммунисты хотели «по-мужски поговорить с Живицей, но тот побежал в полицию, потому что у него «психические отклонения».

Кузнецов пишет, что требовал лишить Живицу депутатского мандата еще 2,5 года назад, но за это суд оштрафовал его на 120 тыс. руб.