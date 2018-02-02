02.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина

Киев пытается сорвать переговоры Суркова и Волкера


Вчерашний обстрел министерства обороны ДНР из минометов преследовал цель сорвать переговоры помощника президента РФ Вячеслава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

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Об этом «Политнавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

«По итогам последней встречи обе стороны заявили об определенном прогрессе. На фоне этого осторожного оптимизма вчерашние события выглядят как попытка срыва этих переговоров. Я уж не говорю о том, что стараниями украинских властей стремительно уничтожается минский формат», — сказал эксперт.

Действия украинских ДРГ, по его мнению, подтверждают, что Киев ведет против Донбасса полномасштабную войну.

«Это сложившаяся печальная практика. Они ее называют диверсионной работой. Это подтверждает наличие вооруженного конфликта, как бы ни пытались его представить по-другому в Киеве. Идет война, а на войне якобы все методы хороши», — добавил Мартынов.

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