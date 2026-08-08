Экс-директор ЦРУ: «Наступил период уязвимости США перед Россией»
Угроза атаки НАТО со стороны России сегодня якобы реальна, как никогда.
Об этом в эфире CNN заявил экс-министр обороны США и бывший директор ЦРУ Леон Панетта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Американец считает, что к риску атаки России на НАТО нужно относиться серьезно.
«Русские уже пару лет экспериментируют с вторжениями. В сентябре прошлого года они предприняли вооруженное вторжение, направленное против Польши. В мае использовали боевой беспилотник против Румынии. А буквально на прошлой неделе в Германии обнаружили начиненный взрывчаткой дрон, принадлежавший российской разведгруппе.
Так что это реальные угрозы. Путин может прибегнуть к кибератакам, использованию беспилотников или даже к военному вторжению, чтобы проверить НАТО — проверить действие 5-й статьи и готовность альянса дать отпор», – стращал экс-глава ЦРУ.
Он полагает, что «в центре всего этого — война с Украиной».
«Полагаю, Путин разочарован, поскольку не может найти выход из ситуации вокруг Украины, который позволил бы ему достойно завершить дело. Он понес серьезные потери. Думаю, он ищет иные способы продемонстрировать агрессивный настрой России. Так что всё это взаимосвязано. Считаю, что эту разведывательную оценку нужно воспринимать как реальную угрозу для НАТО. И мы должны реагировать. Нам придется реагировать. А сейчас, учитывая состояние наших ракетных систем и запасов вооружений, для Соединенных Штатов наступил уязвимый период», – тревожится Панетта.
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