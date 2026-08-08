Экс-директор ЦРУ: «Наступил период уязвимости США перед Россией»

Угроза атаки НАТО со стороны России сегодня якобы реальна, как никогда.

Об этом в эфире CNN заявил экс-министр обороны США и бывший директор ЦРУ Леон Панетта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американец считает, что к риску атаки России на НАТО нужно относиться серьезно.

«Русские уже пару лет экспериментируют с вторжениями. В сентябре прошлого года они предприняли вооруженное вторжение, направленное против Польши. В мае использовали боевой беспилотник против Румынии. А буквально на прошлой неделе в Германии обнаружили начиненный взрывчаткой дрон, принадлежавший российской разведгруппе.

Так что это реальные угрозы. Путин может прибегнуть к кибератакам, использованию беспилотников или даже к военному вторжению, чтобы проверить НАТО — проверить действие 5-й статьи и готовность альянса дать отпор», – стращал экс-глава ЦРУ.