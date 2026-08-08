Конвенциональных средств для победы в СВО России не хватит

Елена Острякова.  
08.08.2026 22:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Россия, Украина


Для уничтожения только одного комплексного командного пункта ВСУ необходимо 160-360 самолетов, которых у России нет.

Об этом генерал-майор авиации Владимир Попов заявил «Центральному каналу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для уничтожения только одного комплексного командного пункта ВСУ необходимо 160-360 самолетов, которых у России...

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«Такого ресурса, если говорить о современных условиях СВО, у нас физически нет. На начало СВО вся армия России была около миллиона. Боевых частей – единички полукадрированные.

Сегодня – полтора миллиона наша армия. Думаете это много? Ничего для такой страны. Мы посчитали, что для такой страны, как наша, по всему периметру надо минимум 3 млн», – сказал Попов.

Ветеран спецназа Александр Арутюнов считает, что победить в СВО без применения ядерного оружия Россия не сможет.

«Никогда после Второй мировой две сопоставимых по военным возможностям страны не собирались воевать друг с другом конвенциональным оружием. Никогда не собирались США воевать с СССР без ядерного оружия.

И когда сегодня эти войны начались, оказалось, что этого количества современной авиации априори недостаточно. И ПВО недостаточно, невозможно.

Те задачи, которые стоят сегодня перед армией России, в четыре раза большая группировка выполняла во время Великой Отечественной войны», – сказал Арутюнов.

По его словам, именно в этом ответ на вопрос, почему освобождение Донбасса идёт так долго.

Метки:

English version :: Читать на английском Конвенциональных средств для победы в СВО России не хватит

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